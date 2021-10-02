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لجنة استرداد الآُثار تكشف تفاصيل عودة تمثالين أثريين من بلجيكا (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، التفاصيل المتعلقة بنجاح الدولة المصرية في استرداد تمثالين أثريين من الحكومة البلجيكية.

وقال "عبد الجواد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه يتم التحري في هذه الواقعة منذ عام 2016 وحتى صدر الحكم اليوم باسترداد التمثالين.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات البلجيكية بعد عرض التمثالين في أحد مواقع البيع ولم يتمكن الموقع في الإفصاح عن أوراقهم الثبوتية.

وأكد على التنسيق الكامل مع مكتب النائب العام المصري ووزارة الخارجية للتواصل مع السفارة المصرية ببلجيكا والعمل من أجل إثباث خروجهما من مصر وهذا كان التحدي الأكبر.

وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية نجحت في استرداد 29 ألف قطعة أثرية.

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