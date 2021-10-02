التنمية الحضارية: 70% من سكان مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض للخروج (فيديو)

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنهم جلسوا مع أهالي ماسبيرو حتى يستمعوا لرؤيتهم للتطوير، معلقا: "كنا بنروح نقعد على القهاوي معاهم، ونفطر ونتسحر معاهم في رمضان عشان نسمع منهم".





وأضاف أن الأهالي هم من اختاروا آلية التعويض التي تناسبهم، لافتا إلى أن أغلبية سكان منطقة مثلث ماسبيرو طالبوا التعويض المادي مقابل خروجهم من المنطقة، معلقا: "70% منهم اختاروا التعويض المادي، و520 أسرة اختاروا الأسمرات، و1000 أسرة اختاروا الرجوع للمنطقة بعد التطوير".



قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضارية، إن سبب رفض أهالي مثلث ماسبيرو للتطوير على مدار السنوات الماضية يرجع إلى أن الدولة كانت تقدم حلول غير مناسبة للمواطن.