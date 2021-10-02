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الحكومة النمساوية تخصص 24.6 مليون يورو للحماية من العنف

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أكدت وزيرة الاندماج والأسرة فى النمسا سوزانا راب، اليوم أن حكومتها أقرت حزمة مالية للحماية من العنف تبلغ قيمتها 24.6 مليون يورو .

 

وقالت الوزيرة - فى تصريح صحفى اليوم - إنه جرى اطلاق أكبر حملة حكومية بالتعاون مع المجتمع المدنى للحماية من العنف وذلك منذ عدة عقود.

 

وأضافت الوزيرة "نريد أن نرسل إشارة واضحة لكل امرأة تعانى من العنف أو تتعرض للتهديد مفادها أن الحكومة جادة فى مكافحة العنف مشيرة إلى أن الحكومة سوف تدعم مراكز الحماية من العنف بمبلغ 5 ملايين يورو.

 

وذكرت الوزيرة أنها بحثت مع كل من وزير الداخلية كارل نيهمر ونائبة رئيس الرابطة الفيدرالية لمراكز الحماية من العنف كارين جوللى أمس كيفية تنفيذ هذه التعهدات فعليًا فى الممارسة العملية.

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