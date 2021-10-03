أول تعليق من رئيس نادى منتخب السويس بعد الخسارة أمام زد في القسم الثانى

أكد المحاسب محمد هلال، رئيس نادى منتخب السويس، أن خسارة الفريق الأول من نادى زد ليست نهاية المطاف وأن المشوار لا يزال طويلا في المسابقة .



وقال هلال، في تصريح خاص "لبوابة الفجر" نحن نثق كل الثقة في الجهاز الفني بقيادة سعد فاروق و اللاعبين على المنافسة هذا الموسم لتحقيق حلمنا كلنا بعودة منتخب السويس للدورى الممتاز.



وأضاف إن الاعبين خاضوا المباراة بقوة وكان الفوز قريبًا جدا من أبناء الغريب، وأنه كان من الممكن أن يتحقق بسهولة خلال الشوط الأول من المباراة لكن سوء التوفيق لازم الفريق.



وخسر منتخب السويس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، مسلء الجمعة الماضية، ضمن أولى منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.



الجدير بالذكر، أن منتخب السويس سيواجه فريق بنها على ملعبه الجمعه القادم ضمن ثانى منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.