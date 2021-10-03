هل تبديل الذهب يعتبر ربا؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

كشف الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حقيقة هل يعتبر تبديل الذهب المستعمل بآخر جديد مع دفع الفرق ربا، قائلا إن هذه المعاملة لا تعتبر ربا على الاطلاق.





وأشار "وسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرسول عندما قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" كان يقصد الدنانير والدراهم كمعيا للقيمة ومقياس للأسعار كوسيلة للتبادل، ولكن الذهب حاليا عبارة عن سلعة لها مصنعية.



