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هل تبديل الذهب يعتبر ربا؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حقيقة هل يعتبر تبديل الذهب المستعمل بآخر جديد مع دفع الفرق ربا، قائلا إن هذه المعاملة لا تعتبر ربا على الاطلاق.

وأشار "وسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرسول عندما قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" كان يقصد الدنانير والدراهم كمعيا للقيمة ومقياس للأسعار كوسيلة للتبادل، ولكن الذهب حاليا عبارة عن سلعة لها مصنعية.

وأضاف أن الفقه الإسلامي نص على أن الذهب سلعة كسائر السلع، متابعا: "نريد فهم صحيح للسنة"، موضحا أنه ليس هناك مانع لتبادل السلع ودفع الفارق، فلا علاقة للأمر بالربا من قريب أو بعيد.

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