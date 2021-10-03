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تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، أمس السبت، الأحزاب المُمثلة في البرلمان بسرعة إخطار المجلس بأسماء نوابهم في المجلس وممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب في موعد أقصاه، اليوم الأحد.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب في المواد التالية:

مادة 105: يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبة بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 106: يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 107: يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها، ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

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مجلس النواب بوابة الفجر الفصل التشريعي الثاني الفجر

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