تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، أمس السبت، الأحزاب المُمثلة في البرلمان بسرعة إخطار المجلس بأسماء نوابهم في المجلس وممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب في موعد أقصاه، اليوم الأحد.





وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب في المواد التالية:





مادة 105: يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبة بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.





مادة 106: يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.



