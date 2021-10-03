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وادي دجله يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه السكه الحديد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
بسمة البدري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله بقياده عبدالباقي جمال تدريباته بدنيه خفيفه واستشفائيه علي ملعب النادى الدجلاوي .


وأدى لاعبو دجله تدريبات الجري حول الملعب بحانب تدريبات بدنيه وإطالات ومران خفيف للاعبين اللذين شاركوا في مباراه بنها في الجوله الاولي.


وقد منح عبدالباقي جمال المدير الفني راحه سلبيه لالتقاط الانفاس اليوم الأحد قبل للعوده سريعا الاستعداد الفريق المواجهه السكه الحديد في الجوله التانيه من مسابقه الدوري القسم الثاني.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق السكه الحديد المقرر له يوم الجمعه المقبل علي ملعب السكه الحديد ضمن منافسات الجوله التانيه من مسابقه الدوري القسم الثاني.

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