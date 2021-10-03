تعرف على حقيقة شطب حديقة الأسماك من الآثار (فيديو)

كشف مصطفى وزيري، أمين الأعلى للآثار، حقيقة شطب حديقة الأسماك من الآثار، قائلًا: "لم ولن نشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، وحديقة الأسماك موجودة منذ عام 2010 بتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".





وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن هناك أحد المستثمرين تقدم بغية تقديم خدمات في حديقة الاسماك مثل الكافتريات ووسائل الترفيه وخدمات " الواي فاي"، معقبًا: "المجلس الاعلى للأثار ليس لديه في ذلك مشكلة، شريطة عدم المساس بالمواقع الاثرية المسجلة في الحديقة، وبالتالي كان هناك جزء صغير لا يتعدى ثلاثة ارباع فدان من الممكن استخدامه لركن السيارات"



