وزير العدل: المرأة بتدخل جهات كانت مُحرمة عليها (فيديو)

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيصه يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري وإصراره على حضور الاحتفالية، وإلقاء كلمة حملت الكثير من الرسائل أهمها التأكيد على استقلالية القضاء.





وقال "مروان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إنه في يوم احتفالية القضاء بدأ عمل المرأة في النيابة العامة وتعيين عدد من العضوات في جميع المناصب القضائية.





وتابع: "بقينا بنشوف المرأة في كل مناصب القضاء وبدأت تدخل جهات كانت محرمة عليها وهذا تأكيد على حرص الرئيس على إعطاء المرأة كامل حقوقها الدستورية".



