Advertisements

تعليق قوي لـ المهن الموسيقية بشأن أزمة مروان باولو (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
مروان باولو
مروان باولو
هدى عبدالرازق
قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن الساحة الغنائية تشهد حالة من التحور، معلقًا: "إحنا في مرحلة الفجأة".

وعن أزمة المغني مروان باولو بشأن تغيير كلمات ابتهال "مولاي"، عقب "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "المؤدي وصل به الاستهتار أنه يضرب القيم الروحانية للشعب العربي والمصري في الصميم.. هذا غير مقبول".

وأضاف أن النقشبندي والشيخ محمد رفعت من الأمور المرتبطة بشهر رمضان، لافتًا إلى أنه فرغ الابتهال الديني من قيمته الروحانية عند المسلمين حتى يصب الألفاظ على نفسه، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، موضحًا أن مروان باولو ليس عضوا بالنقابة ويعمل بنظام ترخيص اليوم الواحد.

وتابع: "لو حد من الحاضرين للحفل اعترض مش هيسمعه من الدوشة.. دي حالة هرج، وتحور فالمجتمع ومرحلة لازم تخلص، وفترة استثنائية".

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المهن الموسيقية الفن الفجر

أخبار تهمك

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ ساعة الا ربع

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعرف على قصة تعاون "النقشبندي" مع بليغ حمدي بأمر "السادات"

"غفرانك اللهم" دعاء النقشبندي بالإذاعة اليوم

١٤ يناير.. "مئوية النقشبندى" فى اللقاء الأول لصالون مصر المبدعة بالعام الجديد

دار الأوبرا المصرية تحتفل بـ مئوية النقشبندى بالمسرح الصغير

غدا.. "مئوية النقشبندي" في اللقاء الأول لصالون مصر المبدعة بالعام الجديد

مع قدوم الشهر الكريم.. "الفجر الفني" داخل منزل الشيخ النقشبندي.. فما سر الابتهال الذي طلبه السادات منه؟!

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

12:26 ص

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

12:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements