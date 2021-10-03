تعليق قوي لـ المهن الموسيقية بشأن أزمة مروان باولو (فيديو)

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن الساحة الغنائية تشهد حالة من التحور، معلقًا: "إحنا في مرحلة الفجأة".





وعن أزمة المغني مروان باولو بشأن تغيير كلمات ابتهال "مولاي"، عقب "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "المؤدي وصل به الاستهتار أنه يضرب القيم الروحانية للشعب العربي والمصري في الصميم.. هذا غير مقبول".





وأضاف أن النقشبندي والشيخ محمد رفعت من الأمور المرتبطة بشهر رمضان، لافتًا إلى أنه فرغ الابتهال الديني من قيمته الروحانية عند المسلمين حتى يصب الألفاظ على نفسه، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، موضحًا أن مروان باولو ليس عضوا بالنقابة ويعمل بنظام ترخيص اليوم الواحد.



