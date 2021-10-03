بإطلالة مبهجة.. ديانا كرزون توجه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها









شاركت المطربة الأردنية ديانا كرزون، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصويرية لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام





وظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت : "الوفاء ليس عبارات تقال ولا نظرات لتبتسم‏، ولكنه إحساس في الأعماق، ‏ يعاتب الضمير،،ويستجي الذاكرة، ‏جميلٌ هو شعور الوفاء حتى ولو انكره الكثير".



