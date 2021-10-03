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بإطلالة مبهجة.. ديانا كرزون توجه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:48 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ولاء عبد الناصر


شاركت المطربة الأردنية ديانا كرزون، جمهورها ومتابعيها  أحدث جلسة تصويرية لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام 

وظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت : "الوفاء ليس عبارات تقال ولا نظرات لتبتسم‏، ولكنه إحساس في الأعماق، ‏ يعاتب الضمير،،ويستجي الذاكرة، ‏جميلٌ هو شعور الوفاء حتى ولو انكره الكثير".

وكانت قد أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون، الخميس الماضي، حفلا غنائيا، في مهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقام بدولة الأردن، بحضور 2500 فرد تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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منوعات فن سوشيال ميديا ديانا كرزون اطلالة

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