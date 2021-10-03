عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

نشر الفنان نور محمود، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يعلن فيه تعرضه لحادث اشتعال السيارة وهو يقودها.



حيث قال: "العربية ولعت وانا ماشي.. اللهم لك الحمد والشكر".



يذكر أن أخر أعمال الفنان نور محمود حكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، على الطيب، حسام الجندي؛ لبنى ونس، لبنى عزت وغيرهم من النجوم.



بينما يشارك في مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير ولقاء الخميسي ودنيا ماهر وكريم ابو زيد وملك قورة وغيرهم من النجوم.