عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تلقى عرضاً من جانب الوحدة الإماراتي تصل قيمته إلى ٥ ملايين دولار.





وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن زوجة موسيماني ومديرة أعماله بدأت تسويقه في الخليج.





وأكد أن موسيماني وضع عدة شروط لتجديد عقده مع الأهلي على رأسها زيادة راتبه السنوي بجانب إلغاء عقوبة الإدارة ضده بعد خسارة بطولة كأس السوبر ووضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل.



