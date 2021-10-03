Advertisements

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:26 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي محمد فاروق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تلقى عرضاً من جانب الوحدة الإماراتي تصل قيمته إلى ٥ ملايين دولار.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن زوجة موسيماني ومديرة أعماله بدأت تسويقه في الخليج.

وأكد أن موسيماني وضع عدة شروط لتجديد عقده مع الأهلي على رأسها زيادة راتبه السنوي بجانب إلغاء عقوبة الإدارة ضده بعد خسارة بطولة كأس السوبر ووضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل.

وتلقى بيتسو موسيماني خسارة أمام طلائع الجيش ليفقد أول بطولة في الموسم الجديد وهي بطولة كأس السوبر.

الكلمات المفتاحية

موسيماني من الرحيل الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يعمل على فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ 43 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي بطلها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نادر السيد: إختيار الأهلي لـ"موسيماني" قرار صائب للغاية

موسيمانى يحسم مصير صالح جمعة

الزمالك يوافق على إحتراف مصطفى محمد فى هذه الحالة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

12:26 ص

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

12:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements