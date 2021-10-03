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نقالة المعلمين: الحاصلون على لقاح كورونا في تزايد مستمر
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:32 ص
داليا الحسين
قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين إن عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في المنظومة التعليمية في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أقامت حملة كبيرة لتلقي المعلمين اللقاح، والنقابة فتحت الأندية ومقر النقابة لتلقي المواطنين اللقاح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"،اليوم السبت أن المعلمين لديهم قناعة بأهمية لقاح كورونا رغم أن البعض كان متردد منهم.
وأشار إلى أن الدولة وضعت ضوابط على دخول المدارس دفعت الرافضين لتلقي اللقاح أخذه المتمثل فأنه يجب على من يدخل المدرسة، إجراء مسحة كل 3 أيام وهو أمر صعب على المعلم والموظف، وبالتااي أسهله تلقي اللقاح، متوقعا الانتهاء من عملية الحصول على لقاح قبل بدء العام الجامعي.