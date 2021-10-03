نقالة المعلمين: الحاصلون على لقاح كورونا في تزايد مستمر

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين إن عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في المنظومة التعليمية في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أقامت حملة كبيرة لتلقي المعلمين اللقاح، والنقابة فتحت الأندية ومقر النقابة لتلقي المواطنين اللقاح.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"،اليوم السبت أن المعلمين لديهم قناعة بأهمية لقاح كورونا رغم أن البعض كان متردد منهم.



