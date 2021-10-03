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الأعلى للآثار: "اسمها حديقة الأسماك ومفيهاش سمكة.. وهنطورها" (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنهم يعملون على تطوير المناطق الأثرية التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات الماضية.

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يريدون إعادة حديقة الأسماك لرونقها، والتي لم تشطب من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، معلقا: "اسمها حديقة الأسماك ومفيهاش سمكة".

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنهم أعدوا دراسة لتطوير الحديقة وتم اختيار مكان بالحديقة ليس به أشجار مساحته لا تعدى نصف فدان لركن سيارات الزوار، مؤكدا لم ولن يتم هدم أي أثر مصري.

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حديقة الأسماك بوابة الفجر الفجر الأعلي للاثار

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