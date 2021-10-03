الأعلى للآثار: "اسمها حديقة الأسماك ومفيهاش سمكة.. وهنطورها" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنهم يعملون على تطوير المناطق الأثرية التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات الماضية.





وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يريدون إعادة حديقة الأسماك لرونقها، والتي لم تشطب من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، معلقا: "اسمها حديقة الأسماك ومفيهاش سمكة".



