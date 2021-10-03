مصرع موظف وإصابة آخر في حادث تصادم بالقليوبية

لقى موظف مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة بهما خلال قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتي دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.





جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال جثة متوفى ومصاب، إثر إدعاء اصطدام سيارة بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتي، وفر قائدها هاربًا.



