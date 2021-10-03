حقيقة اعتزال إبراهيموفيتش كرة القدم

يخطط النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، لقرار حاسم بشأن مستقبله في الملاعب.





وينتهي عقد ابراهيموفيتش مع ميلان الصيف المقبل، إلا أنه تعرض لإصابة في وتر العرقوب أخرت بدايته مع الروسونيري هذا الموسم.





ووفقاً لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إبراهيموفيتش يرفض فكرة اعتزال الكرة في الوقت الراهن، رغم مشكلة الإصابات، حيث يرى أنه سينجح في إدارة نفسه على المستوى البدني.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إبراهيموفيتش يخطط لاستمرار من ميلان لموسم آخر، حتى يتمكن من خوض منافسات كأس العالم مع منتخب السويد في قطر الموسم المقبل.





وأوضح أن المهاجم السويدي يفكر في الاعتزال بعد الموسم المقبل، ومن ثم يتحول إلى مجال التدريب، لكنه سيأخذ وقته الكامل في التفكير جيدًا في هذه الخطوة.





وختم: "إبراهيموفيتش يعتزم العودة إلى المباريات أمام هيلاس فيرونا يوم 16 أكتوبر، بالإضافة إلى التواجد ضد بورتو بعد 3 أيام في دوري أبطال أوروبا".



