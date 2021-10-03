شاهد.. تصوير جوي لكوبري عدلي منصور

عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، مقطع فيديو عبارة عن تصوير جوي لكوبري عدلي منصور ضمن مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد يوم الجمعة الماضية، أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.





وتفقد الرئيس السيسي التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.



