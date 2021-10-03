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شاهد.. تصوير جوي لكوبري عدلي منصور

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:02 ص
كوبري عدلي منصور
كوبري عدلي منصور
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، مقطع فيديو عبارة عن تصوير جوي لكوبري عدلي منصور ضمن مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد يوم الجمعة الماضية، أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وتفقد الرئيس السيسي التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

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كوبري عدلي منصور قناة TEN عدلي منصور

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