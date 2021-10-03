امرأة مصرية تحصل على الليسانس في سن الـ50: كنت بذاكر 18 ساعة في اليوم

أكدت وفاء صفوان، الأم الحاصلة على ليسانس حقوق بسن 50 عامًا وسط احتفاء أبنائها، إن قرار استكمال دراستها كان قرار من الله، قائلة "ولادي دعموني بشكل لم أكون اتوقعه، وحصلت على ليسانس الحقوق بمعاونة أولادي وتشجيعهم، بالاضافة إلى أنهم دعموني للبدء في رحلة جديدة بعد وقوع الطلاق بيني وبين والدهم وتزوجت بدعمهم وموافقتهم مرة أخرى، وبعتبر أولادي العظماء الأربعة".





وأضافت وفاء صفوان، خلال حوارها مع الاعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أنها عادت إلى الدراسة في سن الــ45، وأن ابنها الأكبر محمد من طرح عليها فكرة العودة لاستكمال دراستها، مضيفة كنت بذاكر 18 ساعة في اليوم ولم اتوقع أن انجح بتوفق حتى يوم حفل التخرج.



