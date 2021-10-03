Advertisements

امرأة مصرية تحصل على الليسانس في سن الـ50: كنت بذاكر 18 ساعة في اليوم

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:56 ص
السيدة الحاصلة على الليسانس
السيدة الحاصلة على الليسانس
داليا الحسين
أكدت وفاء صفوان، الأم الحاصلة على ليسانس حقوق بسن 50 عامًا وسط احتفاء أبنائها، إن قرار استكمال دراستها كان قرار من الله، قائلة "ولادي دعموني بشكل لم أكون اتوقعه، وحصلت على ليسانس الحقوق بمعاونة أولادي وتشجيعهم، بالاضافة إلى أنهم دعموني للبدء في رحلة جديدة بعد وقوع الطلاق بيني وبين والدهم وتزوجت بدعمهم وموافقتهم مرة أخرى، وبعتبر أولادي العظماء الأربعة".

وأضافت وفاء صفوان، خلال حوارها مع الاعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أنها عادت إلى الدراسة في سن الــ45، وأن ابنها الأكبر محمد من طرح عليها فكرة العودة لاستكمال دراستها، مضيفة كنت بذاكر 18 ساعة في اليوم ولم اتوقع أن انجح بتوفق حتى يوم حفل التخرج.

وتابعت وفاء صفوان، أن مروان الابن الاصغر لها تخرج معها من بزنس أكاديمي.

الكلمات المفتاحية

ليسانس الحقوق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ يوم

كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 8 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثنائي وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

سابع الجمهورية علمي رياضة ببنها: حلم حياتي أكون عسكري

‎مجلس الدولة يُلزم الجامعات باحتساب درجات الرأفة بالمجموع التراكمي عند التحرج

ما لا تعرفه عن المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا

أمال الثالثة على الجمهورية بالتعليم الفني: سجدت لله شكراً وسأواصل التفوق في الجامعة

يسرا تكشف عن عدم رغبة زوجها بالإنجاب

بمناسبة التيرم الثاني.. مكافأة 500 للعاملين بجامعة بني سويف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

08:01 ص

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements