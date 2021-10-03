النيابة الإدارية: مصر شهدت تطورًا غير مسبوقًا في البنية التحتية (فيديو)

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هذا العام شهد الاحتفال بعيد القضاء المصري لأول مرة، ليس هذا فقط، بل المرأة المصرية لأول مرة تعتلي منصة مجلس الدولة والنيابة العامة، في إطار التأكيد على مبدأ المواطنة الذي لا يميز بين أفراد الوطن بناء على جنس أو أي شيء، إلا على الجدارة.





وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن مصر شهدت تطور غير مسبوق في البنية التحتية، وهذا أنعكس على الهيئات القضائية سواء في تجديد مباني قائمة او إنشاء مباني جديدة، وهذا من شأنه أن يوفر بيئة صحية سليمة للمترديين من المواطنين على الهيئات القضائية.



