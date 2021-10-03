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المندوه يكشف تطورات أزمة فحص العضويات في نادي الزمالك

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:01 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

كشف حسام المندوه، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، عن موعد الإنتهاء من أزمة فحص العضويات الموجودة حاليًا في القلعة البيضاء، والتي تسببت في تأجيل الانتخابات.

وأوضح المندوه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، "من المتوقع أن تنتهي أزمة فحص العضويات خلال شهر أكتوبر الحالي، وسوف نلتقي باللجنة المسئولة عن فحص العضويات اليوم لمعرفة آخر تطورات هذا الملف".

واستكمل، "اللجنة الحالية يحق لها الترشح في انتخابات الزمالك باستثناء أعضاء اللجنة التنفيذية".

واضاف، "اللجنة تفاجئت مثل كل الناس بوجود أزمة في فتح باب الترشح للانتخابات، كما أن الوقت ضيق للغاية لحل أزمة فحص العضويات في النادي".

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فحص العضويات الزمالك اوضة اللبس الزمالك

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