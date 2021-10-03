ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي كانوا يسعون للتعاقد مع بديل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





هالاند بديل مبابي في باريس سان جيرمان





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن كيليان مبابي نجم النادي الباريسي حاول الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي لكن النادي الباريسي تمسك باستمرار نجمه حتى نهاية عقده.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك العديد من الأندية سألت عن التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي الماضي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان كان أحد الذين استفسروا عن موقف هالاند تحديدا أنه هناك علاقة ممتازة تجمع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ومينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن قيمة الصفقة لم تكن واضحة بين الناديين لكن رايولا طلب راتبًا يبلغ قدره 50 مليون يورو للنجم النرويجي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن القيمة السوقية لهالاند تبلغ قدرها 120 مليون يورو لكن قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي تتراوح ما بين 75 و90 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رايولا يستغل أن سعر الصفقة أقل من القيمة السوقية لهالاند ويطلب راتبًا كبيرًا للنجم النرويجي.



