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تعليق مثير من كريم حسن شحاتة بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:04 ص
كيروش
كيروش
محمد زويد
عبر الإعلامي كريم شحاتة، عن اندهاشه باستبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة المنتخب الوطني خلال مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ازاي كيروش استبعد أفشة أفضل صناع ألعاب وشريف الهدف من قائمة المنتخب، وأن الأمر كان مفاجأة لبعض من مساعدي كيروش في الجهاز الفني".

وحول طلب لجنة الحكام أكد كريم شحاتة، إن لجنة الحكام طلبت من الفيفا في الفترة الماضية زيادة عدد الحكام المصريين في القائمة الدولية.

وتابع :"لجنة الحكام ترغب في تواجد 8 حكام ساحة و8 حكام مساعدين بدلا من 7".

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