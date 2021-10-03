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اليوم.. مجلس النواب ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
يجري مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للإنضمام للجان النوعية الـ 25 طبقًا للائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أن:

"يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

ونصت المادة (42) على أن: "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

25 لجنة نوعية
وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن والغذائي والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني - لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب والرياضة - لجنة حقوق الإنسان ).

- وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

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