جابر القرموطي يبكي على الهواء.. شاهد السبب

بكي الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء أثناء حديثه عن تردي أوضاع الكلاب والقطط في الشارع، ومدى حبه لإطعامهم.





وقال "القرموطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت إنه يحب إطعام القطط في جراج منزله، موجها اعتذار لأهالي العقار الذي يسكن فيه لكون تواجد القطط بأعداد كبيرة يصل للمئات سببت إزعاج لجيرانه، معقبا: "أنتم على رأسي من فوق ومش هأكل تاني في العمارة هأكل مكان تاني".





وأضاف أن سبب حبه لإطعام القطط، هو شرائه قطًا أطلق عليه اسم "مارلي" أثناء فترة حزنه، وبالتالي أصبح محبوبًا في العائلة، معقبًا: "مارلي أصبح أهم مني.. ولذلك أحببت القطط".





وتابع باكيًا: "القطط تتعرض لظلم كبير.. لازم نرحم القطط والكلاب زي ما بنرحم البني آدمين.. للأسف ناس تقوم ما تأكل بني آدمين!.. ولا أنت معاك فلوس!"، مشيرًا إلى أنه أوقات كثيرة ليس لديه أموالًا ويطعم قططًا في الشارع.





وأكمل: "بقالي 8 شهور مزنوق.. وبقول لولادي أن الزنقة ممكن تطول ومعرفش أكل القطط.. وفي عندي قطعة بتطلع الدور 9 وتخربش الباب عشان عايزه أكل".



