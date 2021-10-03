يوسف الحسيني عن بدء إنشاء مفاعل الضبعة: دخلنا النادي النووي (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني تعليقًا على بدء الأعمال الإنشائية في المفاعل النووي بالضبعة: "إحنا دلوقتي نقدر نقول أحنا دخلنا داخل النادي النووي السلمي".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن مصر لا تهتم بامتلاك أسلحة دماء شامل، وتسعى لتوفير الطاقة النووية السلمية من خلال الدخول إلى النادي النووي السلمي، والبحث العلمي في هذا المجال.



