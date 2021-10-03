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باسل خياط يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2022

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:48 ص
باسل خياط
باسل خياط
آيه عبد العزيز

كشف الفنان السوري باسل خياط، عن عدم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، لافتا ان السبب في ذلك مشاركته في عمل آخر خارج الموسم الرمضاني، ولكى يأخذ راحة كافية أيضًا.

كما كشف باسل خياط خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي أنه من المحتمل بشكل كبير، غيابه عن المشاركة في رمضان 2022، لأخذ استراحة قائلًا: "استراحة المحارب،ولمشاركتي أيضًا في عمل جديد خارج رمضان".

آخر اعمال باسل خياط مسلسل " حرب أهلية" إخراج سامح عبد العزيز بطولة يسرا،أروي جوده،جميله عوض،مايان سيد

الكلمات المفتاحية

ممثل سوري فنان حرب أهليه باسل خياط الفجر

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