"لن نقبل بهذا الإسفاف".. نقابة الموسيقيين تعلق على واقعة مروان بابلو





تحدث علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، عن واقعة حفل مطرب الراب الفلسطيني مروان بابلو؛ التي أثارت حالة من الجدل بعد تغييره بعض كلمات ابتهال مولاي إني ببابك للنقشبندي.





وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الغناء في مصر يشهد حاليًا حالة من التحور غير المقبول، قائًلا: "بعض الأغاني والابتهالات تحمل سمات روحانية وقدسية لدى المصريين، فوجئنا بتفريغ الابتهال الديني مولاي إني ببابك من معناه وقيمته بواسطة مطرب الراب مروان بابلو".



وأضاف:"ما حدث خلال الحفل غير مقبول تمامًا ويمثل عدم إحساس بالمسؤولية عن الكلمة ونحن لن نقبل بهذا الإسفاف، مؤكدًا أن مطرب الراب مروان بابلو ليس عضوًا بالنقابة ويحصل على تصريح اليوم الواحد لمزاولة الغناء"



كما أكد المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، على أن النقابة لن تستطيع وحدها مجابهة مثل تلك التجاوزات دون تعاون باقي الأجهزة المعنية بالأمر، نظرًا لأن بعض أماكن تلك الحفلات ذات طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن مروان حصل على ترخيص بإقامة الحفلة.



يذكر أن مروان بابلو قد أحيا حفلا غنائيا أمس الجمعة في التجمع الخامس، وغيّر المطرب الفلسطيني كلمات ابتهال مولاي إني ببابك للنقشبندي"