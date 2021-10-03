



يحل ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفاً ثقيلاً على إسبانيول في تمام الساعة 4:15 مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كورنيلا" في إطار الإسبوع الثامن من الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد في الدوري الإسباني





ويسعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز في هذه المباراة، لكسب ثقة جماهير الملكي من جديد، بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام شريف في دوري أبطال أوروبا.





فيما يأمل لاعبو المدرب فيسينتي مورينو بيريز مدرب فالنسيا، في خطف نقاط المواجهة لتعويض خسارة الجولة السابقة أمام إشبيلية بهدفين نظيفين على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".





ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد برصيد 17 نقطة من 7 مبارايات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.





بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 12، حيث فاز في 3 مبارايات وتعادل في 2 وتلقى الخساره في مثلهما.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



