أحمد حسن يكشف مفاجأة عن شوقي غريب

أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق أنه لا علاقة له بعدم نجاح جهاز شوقي غريب خلال توليه المسئولية الفنية للفراعنة.





وقال الصقر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "دفعت فاتورة فشل الجهاز الفني لشوقي غريب رغم ان عملي كان اداريا".





وتابع :"عملي كان متعلق بالجانب الإداري فقط".





وفي سياق آخر فسر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق سبب ابتعاده عن التواجد في العمل بالمنتخبات الوطنية.





وأوضح:"لا تقولو أين أنا من التعيين في المنتخبات ،ولكن قولو أين انا من منزل هاني ابوريدة!".





وأكمل :"لا أجيد التقرب أو طلب العمل من أي شخص".



