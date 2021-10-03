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أحمد حسن يكشف مفاجأة عن شوقي غريب
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:29 ص
محمد زويد
أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق أنه لا علاقة له بعدم نجاح جهاز شوقي غريب خلال توليه المسئولية الفنية للفراعنة.
وقال الصقر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "دفعت فاتورة فشل الجهاز الفني لشوقي غريب رغم ان عملي كان اداريا".
وتابع :"عملي كان متعلق بالجانب الإداري فقط".
وفي سياق آخر فسر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق سبب ابتعاده عن التواجد في العمل بالمنتخبات الوطنية.
وأوضح:"لا تقولو أين أنا من التعيين في المنتخبات ،ولكن قولو أين انا من منزل هاني ابوريدة!".
وأكمل :"لا أجيد التقرب أو طلب العمل من أي شخص".