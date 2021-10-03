بعد تكريمها فى الأوبرا.. لبنى عبدالعزيز لـ"الفجر الفني": "إيه الجمال ده" (صور)

كرم الفنان فريد فاضل، النجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، فى افتتاح معرضه الفني، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا تحت عنوان "روح الزمن الجميل".

وأهدى فريد فاضل، لبنى عبدالعزيز فى المعرض بورتريه فرعونى كبير مستوحى من دور "هاميس" في فيلم "عروس النيل".

وصرحت الفنانة لبنى عبدالعزيز لـ "الفجر الفني" قائلة: "أنا أول ما شوفت اللوحة قولت أيه الجمال ده مش أنا ده".

وتابعت: "الحقيقة مش عارفة إزاي الفيلم علق كده بس الحقيقة أننا تعبنا أوي أثناء التصوير علشان كده عايش لغاية دلوقتي والناس بتحبه، أعتقد انه الفيلم المصري الوحيد اللي بيكرم ممثل قديم، دي حاجة أنا شخصياً فخورة بيها، نشكر مصر القديمة وعظمتها، وأملي إننا نرجع للعظمة دي تاني".

وأضافت :" هاميس خدت جو كبير أوي أوي.. لدرجة إن في ناس اسمها هاميس النهاردة.. أنا سعيدة إن هو رسمها.. مكنتش أتمناه أحسن من كدة".

يذكر أن المعرض أقيم تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وافتتحه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ٣٣ واليوبيل الذهبى للفنان، ويستمر حتي الثلاثاء ١٢ أكتوبر الجاري.

ويضم المعرض لوحات تعبر عن بساطة وجمال الحياة في الريف والمدن الساحلية لقناعته أن الزمن الجميل لا يقتصر على طبقة اجتماعيه بعينها منها لوحة لقمة العيش، دعابة في النوبة، في مراع خضر بالإضافة إلى لوحات الصيد في الإسكندرية عروس البحر المتوسط ومنظر من جزيرة سهيل، كما يضم المعرض مجموعة من الرسوم بخامة الفحم تعود بنا لزمن الأبيض والأسود.