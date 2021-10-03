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ريهام حجاج تخطف أنظار متابعيها عبر " إنستجرام"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:20 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
آيه عبد العزيز
نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت فيها بإطلالة جذابة خطفت فيها أنظار متابعيها وعلق الكثيرون من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم

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