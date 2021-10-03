فردوس عبدالحميد تُشيد بمعرض فريد فاضل: "وطني جدًا وبيعمل كل الشخصيات المصرية" (خاص)

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، على هامش افتتاح معرض الفنان فريد فاضل، مساء أمس السبت، إن أعماله مميزة بدرجة كبيرة أبرزت ملامح الشخصية المصرية الأصيلة.

وأضافت فردوس عبدالحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" قائلة: "الحقيقة في لوحات كتير جداً عجبتني مش لوحة وحدة.. يعني هو دكتور فريد الحقيقة متخصص في أنه وطني جداً بيعمل كل الشخصيات المصرية.. فمنها الشخصيات النوبية مثلاً رائعة جداً جداً جداً، سواء بنسبة للشباب أو الفلاحات أو لوحات زمن الفن الجميل اللي الحقيقة سعدنا بيها جداً".

وتابعت :" دي لوحة من اللوحات لفاتن حمامة.. الحقيقة اللوحة هتنطق.. هو شئ جميل جداً، وبنشكره على هذا الفن العظيم.. وعقبال المعارض القادمة إن شاء الله".

وعن أعمالها القادمة، أوضحت النجمة فردوس عبدالحميد بأنها تقرأ حاليًا عدد من السيناريوهات، ولكن حتى الآن لم يجذبها أى عمل للاشتراك فيه، مضيفة: "لسة مافيش عمل قادم حالياً ".

يذكر أن المعرض أقيم تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وافتتحه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ٣٣ واليوبيل الذهبى للفنان، ويستمر حتي الثلاثاء ١٢ أكتوبر الجاري، وكرم خلال حفل افتتاحه النجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز.

ويضم المعرض لوحات تعبر عن بساطة وجمال الحياة في الريف والمدن الساحلية لقناعته أن الزمن الجميل لا يقتصر على طبقة اجتماعيه بعينها منها لوحة لقمة العيش، دعابة في النوبة، في مراع خضر بالإضافة إلى لوحات الصيد في الإسكندرية عروس البحر المتوسط ومنظر من جزيرة سهيل، كما يضم المعرض مجموعة من الرسوم بخامة الفحم تعود بنا لزمن الأبيض والأسود.