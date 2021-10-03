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برلمانية: قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن أولوياتي في الانعقاد الثاني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
دعاء عريبي
دعاء عريبي
إيمان أسامة
قالت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات المهمة المقرر مناقشتها في دور الانعقاد الثاني للبرلمان ومنها الصحة، والتعليم، والمرأة، وذوي الهمم، ودراسة بعض الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان حتى يتسنى ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأكدت "عريبي" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن هناك العديد من المقترحات التي ستقدمها للمجلس ومنها مقترح بتغليظ عقوبة خطف الأطفال الذكور حتى نتخلص من تلك الظاهرة في المجتمع، ومقترح إنشاء صندوق في المحافظات، للمساهمة في حل المشكلات الإنسانية.

وأضافت عضو حقوق إنسان النواب، أنها ستقدم أيضًا مقترحًا يعزز من مشاركة ذوي الهمم الفعالة في جميع المجالات، ومقترحًا بتعديل تشريعي على قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة من شأنه التدرج في رفع القيمة الإيجارية والعمل على حل الأزمة بين المالك والمستأجر.

الكلمات المفتاحية

دور الانعقاد الثاني بوابة الفجر الفجر البرلمان

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