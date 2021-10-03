تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

يستضيف ملعب "كورنيلا" مباراة مثيرة حينما ينزل ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول في تمام الساعة 4:15 مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الإسبوع الثامن من الدوري الإسباني.





ويسعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز في هذه المباراة، لكسب ثقة جماهير الملكي من جديد، بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام شريف في دوري أبطال أوروبا.





فيما يأمل لاعبو المدرب فيسينتي مورينو بيريز مدرب فالنسيا، في خطف نقاط المواجهة لتعويض خسارة الجولة السابقة أمام إشبيلية بهدفين نظيفين على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".





ومن المقرر أن يبدأ المخضرم كارلو أنشيلوتي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميجيل جوتيريز – إيدير ميليتاو – ناتشو – ديفيد ألابا.

الوسط: إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو .

الهجوم: فينيسيوس جونيور – إيدين هازارد – كريم بنزيما .





ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد برصيد 17 نقطة من 7 مبارايات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.





بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 12، حيث فاز في 3 مبارايات وتعادل في 2 وتلقى الخساره في مثلهما.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



