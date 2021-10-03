نجم المنتخب السابق: في وجود فتحي لا يمكن أن يرتدي صلاح شارة القيادة

أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق على ضرورة وجود صلاحيات لرابطة الأندية حتى تظهر نتائجها.





وقال الصقر في تصريحات خلال حواره لبرنامج :"كورة كل يوم"، "اتحاد الكرة يدار بالحب ويتم تأجيل مباريات للاهلي والزمالك بالتليفون".





وتابع :"لابد من منح لجنة الأندية الحرية الكاملة وتكون هي المسئولة عن إدارة الدوري".





وحول أزمة شارة القيادة أوضح نجم المنتخب الوطني السابق أنه لا يجوز تقلد محمد صلاح شارة القيادة في وجود أحمد فتحي.





وأكد: " أنه لا يجوز تقلد صلاح شارة القيادة في وجود أحمد فتحي".





وأختتم حديثه قائلا:"لو فعل صلاح ذلك ومنح الشارة لأحمد فتحي سيزيد من قيمته بشكل كبير".



