شيماء سيف تعلن دخول والدتها المستشفى

كشفت الفنانة شيماء سيف عن دخول والدتها للمستشفى وطلبت من جمهورها الدعاء لها من خلال "إستوري" على موقع تبادل الصور " إنستجرام".



ونشرت شيماء صورة لوالدتها وهي على سرير الرعاية في المستشفى وعلقت عليها قائلة: "يارب اشفيها وعافيها مليش غيرها يارب".



وعلي جانب آخر تشارك الفنانة شيماء سيف في فيلم "العنكبوت" الذي تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، العمل من بطولة أحمد السقا ومني ذكي