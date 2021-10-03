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منة شلبي عضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:18 ص
منة شلبي
منة شلبي
ولاء عبد الناصر

تشارك النجمة منة شلبي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، التى من المقرر أن تنطلق  فعالياته يوم ١٤ أكتوبر وتنتهي يوم ٢٢ من نفس الشهر، كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكانت قد تحدثت منة شلبي عن ترشيحها لجائزة إيمي العالمية، وهي أول ممثلة مصرية وعربية ترشح لهذه الجائزة.

وقالت الفنانة منة شلبي في مداخلة هاتفية لها ببرنامج تفاعل Com الذي يعرض على قناة العربية: مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة هو من أحب الأعمال اللي اشتغلتها ليا، والدور كان صعب جدا وأجهد لي جهازي العصبي، وأنا فوجئت بهذا الخبر أني مرشحة لجائزة إيمي وكان من ضمن أمنياتي.

وتابعت: وأنا سعيدة أن المسلسل عرض على منصة إلكترونية ولم يعرض على شاشات التليفزيون وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا لأنه صنع بحب وإتقان.

واختتمت منة شلبي: عرفت خبر ترشيحي وأنا في مدينة دبي وأتفاءل بها دائمًا حيث حصلت بها على العديد من التكريمات وتلقيت بها أكثر من خبر سعيد.

الكلمات المفتاحية

مهرجان سينمائي منة شلبي مسلسل فنان الجونة السينمائي

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