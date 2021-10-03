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بوجبا يقترب من الرحيل عن مانشستر ويحدد وجهته المقبلة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:34 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسي بول بوجبا من مغادرة نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

بوجبا يقترب من الرحيل عن مانشستر ويحدد وجهته المقبلة

وأكدت تقارير صحفية أن مينو رايولا وكيل اللاعب بوجبا قد استقر على الوجهة المُقبلة للفرنسي بعد رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

ويرغب رايولا في نقل موكله إلى نادي ريال مدريد الإسباني فور نهاية عقده مع الشياطين الحُمر.

ويتواجد ريال مدريد من بين أربعة أندية ترغب بقوة في الظفر بخدمات بوغبا رفقة برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد اللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ28 عامًا مع اليونايتد في صيف عام 2022 وسيبدأ التفاوض مع الأندية المهتمة بالتعاقد معه فور بدء العام الجديد في يناير.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رياضة بول بوجبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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