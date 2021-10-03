وائل جمعة يعلق على استبعاد أفشة وشريف من قائمة المنتخب

علق وائل جمعه مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، على استبعاد ثنائي النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، ومحمد شريف، من قائمة الفراعنة لخوض مواجهة منتخب ليبيا.





وأكد وائل جمعه، أن قرارا استبعاد الثنائي، قرار المدرب فقط، ولم يتدخل أحد في ذلك القرار، لان المدرب مدرب.









وأضاف: مصر أصبحت تمتلك 120 مليون مدرب، يحلل اختيارات الجهاز الفني، ويعلق عليها.





وأكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، أن التبرير سلوك سيئ يفقد الشخص الذي يفعله ثقته في نفسه: "المدرب مش مطالب يبرر لحد استبعاده للاعب من القائمة، لازم ندي له الفرصة يشتغل يعتمد على اختياراته وهو صاحب الحق الأصيل، نسيب الراجل يشتغل وهو مسؤول عن اختياراته ومحدش له الحق أن يناقشه".





وواصل: كيروش قبل ما يوصل مصر كان معاه ملف لكل لاعب ومعاه أكثر من 5 مساعدين أجانب بالإضافة إلى المصريين، وهذا يعني أنه يعمل بكل احترافية،



