بشري : أحمد السقا كان يتنازل عن جزء من أجره لإنتاج أعماله

أحمد السقا للحصول على الجائزة الإبداعية للمهرجان في دورته الخامسة يعود لنفس فكرة اختيار محمد هنيدي في الدورة السابقة كون الأخير فتح الفرصة لجيل جديد أحدث نقلة في السينما بداية من فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بدأت بهنيدي في أفلام الكوميديا أعقبها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وهي بداية جيل جديد قاد فكرة أفلام الحركة والأكشن الفنان أحمد السقا ليتم تكريمه في الدورة القادمة".



وأوضحن بشري أن التكريم ليس فقط لشخص الفنان أحمد السقا، ولكن لريادته في هذا المجال.. وإحنا كل سنة بنختار ميزة أو جانب معين في السينما ونكرمه وأحمد السقا فنان مميز وفتح فرصة لجيل جديد ومحدش اشتغل معاه إلا وأصبح نجما، واللى محدش يعرفه أن أحمد السقا كان يتنازل في أعماله عن جزء من أجره لضخه في العملية الإنتاجية ولضمان جودة أعلى عبر استقطاب "كرو" من الخارج لإتقان الأكشن لينافس الأفلام العالمية، وبالتالي هو شخص رائد وتكريمه مستحق.



يكرم مهرجان الجونة هذه السنة في دورته الخامسة ويكرم عددا من نجوم الفن والكتاب والصناع

استضافت الإعلامية لميس الحديدي صناع مهرجان الجونة السينمائى انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة والفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان والمخرج أمير رمسيس والمدير الفني، في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON.وقالت بشرى، إن اختيار