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تعرف على تفاصيل حفل هاني شاكر الجديد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:55 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
ولاء عبد الناصر

كشف المطرب هاني شاكر، عن تفاصيل حفله المقبل، الذي سيحييه في مهرجان بابل، بدولة العراق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، الملصق الدعائي للحفل، معلقا: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي في العراق".

وكان قد سبق أن طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أغنية وطنية مصورة بعنوان "مملكة الخير" احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ91، عبر قناة PMG" .
 
والأغنية من إشراف تامر عبد المنعم وإخراج سعيد مطاوع ومن كلمات هشام حسني ،لحن عصام حسني منصور إنتاج  PMG وهشام حسني ،توزيع ميدو مزيكا ومهندس صوت ياسر أنور و منسق إعلامي محمد زاهر.

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مهرجان مزيكا حفل اغاني

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