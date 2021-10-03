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ميدو: مجلس حسين لبيب قد يستمر إلى يونيو 2022

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:04 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد تستمر في عملها حتى شهر يونيو من العام المقبل 2022.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لجنة حسين لبيب مستمرة حتى 30 أكتوبر، وإن لم يتم الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات قبل هذا الموعد، فلن يتم فتحه مرة أخري قبل شهر يونيو المقبل".

وأشار، "لن يأتي مجلس منتخب في الزمالك قبل حل أزمة فحص العضويات، وعيب نادي بحجم الزمالك يظل تحت إدارة لجنة معينة حتى يونيو المقبل".

واستكمل، "المشاكل كثيرة جدا داخل نادي الزمالك، ولم يتم نشر جميعها في وسائل الإعلام".

الكلمات المفتاحية

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