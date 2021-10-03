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بعد بركان لابالما.. إسبانيا تحذر مواطنيها: "ابقوا في منازلكم"
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:08 ص
نصحت السلطات الإسبانية المواطنين في منطقة لابالما، بالبقاء في منازلهم بسبب تدهور جودة الهواء، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.
وقال مسؤولون إسبان، إن بركان لابالما بات أكثر عدوانية.
يذكر أن الحمم البركانية شكلت من بركان كومبرى فيخا، التى وصلت إلى المحيط الأطلسى مباشرة بعد 10 أيام من ثوران البركان فى جزيرة لابالما، دلتا تعادل مساحتها حوالى 20 ملعب كرة قدم، كما أن لون المحيط تغير بسبب تأثيرات المواد التى يحتوي عليها البركان.
ووصل عمود الرماد والغازات الذى ينبعث منه البركان إلى ارتفاع 3500 متر فى الساعات الماضية وزاد الانبعاث اليوم لثانى أكسيد الكبريت إلى 10.757 طنا، وتعتبر المنطقة المتأثرة بالثوران وصلت إلى 476 هكتارا.