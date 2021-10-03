بعد بركان لابالما.. إسبانيا تحذر مواطنيها: "ابقوا في منازلكم"

نصحت السلطات الإسبانية المواطنين في منطقة لابالما، بالبقاء في منازلهم بسبب تدهور جودة الهواء، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وقال مسؤولون إسبان، إن بركان لابالما بات أكثر عدوانية.





يذكر أن الحمم البركانية شكلت من بركان كومبرى فيخا، التى وصلت إلى المحيط الأطلسى مباشرة بعد 10 أيام من ثوران البركان فى جزيرة لابالما، دلتا تعادل مساحتها حوالى 20 ملعب كرة قدم، كما أن لون المحيط تغير بسبب تأثيرات المواد التى يحتوي عليها البركان.



