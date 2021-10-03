نجمي الدوري الانجليزي على ردار ريال مدريد

بدأ ريال مدريد يعد العدة من أجل الحصول على ثلاثة صفقات من العيار الثقيل، في سوق الانتقالات الصيفية عن موسم 2022.





حيث سيكون شهر يناير حاسم للغاية لادارة ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات الثلاثي كيليان مبابي، بول بوغبا، بالإضافة إلي الألماني أنطونيو روديغير .





حيث سيكون الثلاثي المذكور مسبقاً له كامل الأحقية في التوقيع على عقد الإنضمام إلي أي فريق دون النظر الي موقفهم مع أنديتهم .





ورفض أنطونيو روديغير مدافع تشيلسي الانجليزي، التجديد داخل ملعب ستانفورد بريدج، من أجل الرحيل إلي ريال مدريد بشكل مجاني في الصيف بعد ما يقارب من 92 يوم من الآن .





فيما رفض أيضاً بول بوغبا التجديد مع مانشستر يونايتد، حيث أن حلمة كان الذهاب إلي ملعب سانتياغو برنابيو منذ سنوات وهو يعمل في الفترة الحالية على تحقيق ذلك الحلم .





فيما ينتظر أيضاً كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مرور الـ 92 يوم الباقية على تعاقده من أجل التوقيع إلي ريال مدريد، بعد أن حاول الملكي الحصول على خدماته الصيف الماضي لكن إدارة الـ بي اس جي قد رفض فكرة الرحيل .



