هند عبد الحليم تنشر صورة برفقه عدد من النجمات وتعلق :" اللمة الحلوة













شاركت الفنانة هند عبد الحليم صورة برفقة عدد من النجمات وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام".واكتفت هند بالتعليق قائلة: "اللمة الحلوة".،وظهرت بداخل الصورة الفنانة جميلة عوض،مايان سيد،علا رشدي،يارا جبران وعدد كبير.يذكر أن آخر ظهور لهند عبد الحليم كان في العرض الخاص لفيلم " عروستي" تأليف مصطفي البربري وإخراج محمد بكير بطولة جميلة عوض،أحمد حاتم،بسنت نبراوي،هند عبد الحليم،صابرين.