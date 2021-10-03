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هند عبد الحليم تنشر صورة برفقه عدد من النجمات وتعلق :" اللمة الحلوة
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:43 ص
آيه عبد العزيز
شاركت الفنانة هند عبد الحليم صورة برفقة عدد من النجمات وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام".
واكتفت هند بالتعليق قائلة: "اللمة الحلوة".
،وظهرت بداخل الصورة الفنانة جميلة عوض،مايان سيد،علا رشدي،يارا جبران وعدد كبير.
يذكر أن آخر ظهور لهند عبد الحليم كان في العرض الخاص لفيلم " عروستي" تأليف مصطفي البربري وإخراج محمد بكير بطولة جميلة عوض،أحمد حاتم،بسنت نبراوي،هند عبد الحليم،صابرين.