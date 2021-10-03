برفقة ميرنا نور الدين.. رانيا منصور تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة رانيا منصور، صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رانيا منصور، برفقة الفنانة ميرنا نور الدين، واعتمدت على إطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان ستان أنيق دون أكمام، يبرز رشاقتها، وتركت شعرها الاسود منسدلًا بين كتفيها بشكل رائع، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.











