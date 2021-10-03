ميدو: "قرارات كيروش خاطئة ولو أي مدرب غيره كان تم ذبحه"









أكد الكابتن أحمد حسام "ميدو"، أن قرارات كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن القائمة التي سيخوض بها مواجهتي ليبيا، خاطئة.





وكان كارلوس كيروش، قرر استبعاد عدد من اللاعبين، على رأسهم، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي، من قائمة المنتخب.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، "قرارات كيروش لو اتخذها مدرب آخر غير كيروش كان اتدبح، لأنها قرارات خاطئة".





واستكمل، "لا اتفهم قرار استبعاد شريف من المنتخب الخاطئ، شريف مينفعش ميروحش المنتخب، والخطأ الأكبر هو أن بديله أحمد حسن كوكا، كوكا لم يقدم مع منتخب مصر ما يشفع له للانضمام للمنتخب".



