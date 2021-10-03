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بوكيتينو يفجر مفاجأة كبرى بشأن حارس باريس الأساسي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:39 ص
ماوريتسيو بوكتينيو
ماوريتسيو بوكتينيو
علي خلاف
تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تصنيف حارسي مرمى النادي الباريسي كيلور نافاس وجيانلويجي دوناروما.

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان

وقال بوكيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي: "لا يوجد تسلسل هرمي معين في حراسة المرمى، لكن بالتأكيد هناك حارس سيشارك أكثر من زميله، والقرار يتحدد قبل المباراة بيوم أو صباحا، حسب ظروف كل مواجهة".

وأكمل: "خوان بيرنات يحتاج لوقت، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات.. أما برسنيل كيمبيمبي فيشعر بأنه في حالة بدنية مميزة، لقد تحدثت معه أمس، وأبلغني أنه كلما شارك باستمرار يشعر بأنه أفضل بدنيا وفنيا".

وأردف: "أعتقد أن 5 أيام بين مباراتي الدوري ودوري الأبطال فترة كافية للاستشفاء، كما يعتمد الأمر أيضا على تقارير الجهاز المعاون بشأن حالة كل لاعب".

و استرسل المدرب الأرجنتيني: "فلسفتي هي منح حرية الانطلاق للاعبي الوسط لدخول منطقة الجزاء، وتعزيز الأدوار الهجومية رفقة لاعبي الخط الأمامي، خاصة أن لاعبي الوسط يكون لديهم طاقة وحماس كبير".

وأنهى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي تصريحاته عن المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس بالقول: "أي لاعب مصاب يجد صعوبة كبيرة في الاندماج مع زملائه، والمشاركة في تحفيزهم، خاصةً أنه يغيب عن التدريبات الجماعية والمباريات، لكنه كان قائدا لريال مدريد، وأثق في أنه سيتأقلم سريعا مع باقي زملائه في باريس".

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