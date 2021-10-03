ميدو: لا يوجد نادٍ في مصر يمتلك نظرة مستقبلية ورابطة الأندية قدمت ما لديها





أكد الكابتن أحمد حسام ميدو، أنه لا يوجد نادٍ في مصر لديه نظرة مستقبلية، مشيرًا إلى أن جميع الأندية رفضوا اقتراحات رابطة الأندية، لنظام مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يوجد نادٍ لديه نظرة للمستقبل، أو تخطيط لتسويق اللاعبين خارجيًا".





وتابع، " رابطة الأندية قدمت ما لديها، وبذلت قصارى جهدها، وناقشت المقترحات مع الأندية، لعدم ضغط المواسم، ولكن قوبلت الاقتراحات بالرفض من الأندية".





وأشار، " رابطة الأندية اقترحت على الأندية ثلاثة مقترحات لتعديل شكل الدوري وانتظام المسابقة في المواسم القادمة حتي نكون مثل جميع دول العالم، لكن الأندية رفضت".



